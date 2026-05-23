◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）と、東前頭１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）の３敗同士の対戦は、若隆景が勝ち、優勝争いに踏みとどまった。初顔の一番で白星とし、２０２２年春場所以来の賜杯に望みをつないだ。三役復帰の場所でこれで１１勝。大関昇進の起点作りに成功した。さらに勝利を重ねるつもりだ。