女優・グラビアアイドルの大原優乃が２３日までに自身のインスタグラムを更新し、農林水産省を訪れたことを報告した。「『カンピロバクター食中毒予防啓発大使』に就任したご縁で、先日、農林水産省の皆さまへご挨拶に伺いました」と書き出した大原。「“カンピロバクター”という菌について、１人でも多くの方に知っていただきたいという思いから、今回の取り組みが始まっています」とつづり、「私自身も改めてお話を伺い、