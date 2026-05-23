◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ０―６ヤクルト（２３日・横浜）ＤｅＮＡは先発の入江大生投手が初回に喫した６失点が最後まで響き２連敗となった。相川亮二監督は「苦しいスタートで、４０分くらいですかね。野手がスタートから守っていくのはなかなかしんどい。リズムにも乗れない」と右腕の投球内容をバッサリ。入江は初回の表だけで４０分を要し１回６０球、６安打６失点でＫＯされた。初回の１イニングだけで６０球を投げ