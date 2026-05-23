【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの熱い想い、有力馬のダービーまでの軌跡をお届けします！ 皐月賞馬ロブチェン 強さのルーツが明らかに！▶︎https://youtu.be/lNiZj7gsIcM 皐月賞2着 リアライズシリウスの手綱を取る津村明秀騎手に