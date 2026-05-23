23日午前、群馬県館林市で乗用車など数台がからむ事故があり、6人がけがをしました。警察は、追突した車が現場から走り去ろうとして再び別の車に衝突したとみています。警察によりますと、23日午前10時半ごろ、館林市下早川田町で複数台の乗用車などがからむ追突事故が起き、6人がけが、このうち2人が病院に搬送されたということです。消防によりますと、事故は軽自動車など9台がからみ、病院に搬送された2人は70代の男性が重傷、6