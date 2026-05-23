◇全日本選抜レスリング選手権大会(23日、駒沢オリンピック公園体育館)レスリング女子57キロ級が行われ、パリ五輪金メダル(53キロ級)の藤波朱理選手が決勝に進みました。1回戦の準々決勝で神奈川大学の木下凛選手に11-0のVSU（テクニカルスペリオリティ）で勝利した藤波選手は続く2回戦の準決勝、2026年アジア選手権銅メダルの屶網さら選手と対戦します。藤波選手は開始40秒で相手のバックを取りポイントを奪うなど優勢に攻め第1ピ