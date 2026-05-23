川島鈴遥が主演する映画「いろは」の全国公開記念舞台あいさつが２３日、都内で行われ、横尾初喜監督、遠藤久美子（４８）らが登壇した。将来が見えぬまま長崎の実家で暮らすヒロイン・伊呂波（いろは）と、妊娠して５年ぶりに帰ってきた姉が、姉の父親探しのため各地を巡る物語。遠藤は姉妹が訪れる民宿の女将（おかみ）を演じている。久々にイベントに登場する形となった遠藤。実は、２０１６年に横尾監督と結婚しており、