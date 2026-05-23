「楽天６−７ロッテ」（２３日、楽天モバイル最強パーク）楽天がまさかの逆転負けで５連敗。交流戦前の最下位が確定した。４点リードの九回に３番手で登板した藤平が１／３回を５安打５失点と誤算。四球と２安打で無死満塁とすると、１死後に小川、友杉、連続タイムリーを浴びて１点差に。西川への３球目が暴投となり６−６に追いつかれると、さらに左前タイムリーで勝ち越されて降板した。先発の早川は７回５安打２失点と