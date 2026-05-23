「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは今季７度目の完封負けで２連敗。借金３となった。先発の入江が誤算で、初回、打者一巡の猛攻を許し一挙６失点。２死走者なしから四球を挟んで６連打され、１イニング６０球を費やしてＫＯとなった。打線は振るわず、ヤクルト・高梨の前にチャンスの糸口をつかめなかった。