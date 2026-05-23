「中日３−５広島」（２３日、バンテリンドーム）中日が逆転負けで今季ワーストタイの借金１４に逆戻りした。先発の大野は初回１死二塁から小園に二塁打を浴びて、わずか１０球で１点を先制された。それでも打線が奮起する。直後の初回に山本、ボスラーの連打で１死一、三塁として、細川が同点の右犠飛を放つ。続く阿部の中越え二塁打で二、三塁として石伊が勝ち越しの左前適時打を放った。二回には先頭の鵜飼が３号ソロ