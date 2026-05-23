タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラムで、手料理の写真を投稿しています。 【写真を見る】【 秋元真夏 】ロケでゲットした食材で「肉吸い・もつ煮・茄子のめかぶ浅漬け・さしみこんにゃく」フォロワー絶賛「こんな小料理屋ほしい」【 #割烹まなつ 】秋元さんは、番組の「ロケでゲットしたものたちで」とテキストし、メニューを投稿。「肉吸い・もつ煮・茄子のめかぶ浅漬け・さしみこんにゃく」と列記しています。そ