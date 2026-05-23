◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神の伏見寅威捕手（36）が23日、巨人戦でベンチを外れた。この日の試合前練習では打撃、守備ともに全体練習には参加せず、グラウンドを歩くなど軽めの調整のみだった。前日22日の同戦では、開幕から女房役を務めてきた高橋とはコンビを組まず、出場機会はなかった。前日の練習中には、トレーナーと首脳陣が話し込む場面も確認されていた。