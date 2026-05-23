中国・山西省にある炭鉱でガス爆発があり、これまでに90人が死亡しました。中国国営の中央テレビなどによりますと、爆発は日本時間きのう（22日）午後8時半ごろ起きました。当時、現場では247人が作業をしていましたが、これまでに90人の死亡が確認されているということです。当局は炭鉱の責任者の身柄を拘束し、爆発の原因を調査しています。炭鉱を所有する企業は去年、2度にわたり安全管理上の問題があるとして行政処分を受けて