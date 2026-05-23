「西武４−１オリックス」（２３日、ベルーナドーム）西武が首位・オリックスに快勝して連敗を２で止めた。ゲーム差を０・５差に縮めた。打線は二回２死一、二塁でカナリオの左前タイムリーで先制。四回には滝沢の中前タイムリー、五回には長谷川の左翼線適時二塁打、源田の左犠飛で２点を加えた。先発の佐藤爽は４回１／３を６安打１失点で降板した。その後は上田、佐藤隼、篠原、甲斐野、岩城とつないで反撃をしのいだ。