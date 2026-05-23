ダーティな役からユーモラスな役までこなす演技派の韓国女優として、近年とくに注目を集め続けているイム・ジヨン。Netflixで独占配信がスタートした主演ドラマ『素晴らしき新世界』も好調で、Netflixの週間グローバルTOP10（非英語番組部門）で初登場1位を獲得した。彼女が演じているのは、悲惨な死を遂げたはずの朝鮮時代の悪女カン・ダンシムが転生した、現代のソウルを生きる無名俳優のシン・ソリだ