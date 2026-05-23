セレッソ大阪は23日、タレントの池田愛恵里さんが今シーズン限りで「セレッソ大阪スタジアムMC」と「セレッソ大阪ヤンマーレディーススタジアムDJ」を卒業すると発表した。池田さんは2013年から関西テレビ「ゴラッソ!セレッソ」MC、C大阪応援リポーターを務め、2022年にC大阪スタジアムMCに就任。2023年からはC大阪ヤンマーレディーススタジアムDJも担当していた。クラブは公式サイトで「池田さんはこれまで、試合前の高揚感