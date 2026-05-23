J1百年構想リーグEASTは23日、第18節を行い、鹿島アントラーズとFC東京が対戦する。午後5時30分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、北中米W杯に臨む日本代表に選出された鹿島のGK早川友基とFC東京のDF長友佑都がいずれも試合登録メンバーから外れた。早川と長友の他、韓国代表に選出されている鹿島のDFキム・テヒョンとFC東京のGKキム・スンギュもベンチ外。両チームは日韓W杯代表メンバー4人を欠いて最終節