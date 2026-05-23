[5.23 J1百年構想第18節 福岡 0-1 神戸 ベススタ]J1百年構想リーグWESTは23日、第18節を行い、ヴィッセル神戸がアビスパ福岡を1-0で破った。神戸は最終節で自力でのWEST首位通過を決め、これで3シーズン連続でのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)出場が決定。5月30日と6月6日のプレーオフラウンドでEAST首位の鹿島と百年構想リーグ優勝を争う。首位の神戸は2位の名古屋と勝ち点1差で迎えた最終節。GK権田修一が先発に復帰