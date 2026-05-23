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【J1百年構想リーグ WEST第18節】(ベススタ)福岡 0-1(前半0-1)神戸<得点者>[神]マテウス・トゥーレル(45分+5)<警告>[福]山脇樺織(22分)、岡哲平(38分)、サニブラウン・ハナン(90分)主審:椎野大地└神戸がWEST首位通過!3シーズン連続のACLE出場決定! 鹿島との東西最終決戦へ