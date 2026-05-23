【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節】(みらスタ)山口 1-1(PK4-5)熊本<得点者>[山]大岩一貴(25分)[熊]鹿取勇斗(90分+4)<警告>[山]輪笠祐士(40分)、大岩一貴(75分)[熊]ベ・ジョンミン(44分)主審:大穂祐太