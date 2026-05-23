【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節】(デンカS)新潟 2-1(前半0-0)愛媛<得点者>[新]加藤徹也(60分)、笠井佳祐(78分)[愛]オウンゴール(90分+4)<警告>[愛]杉山耕二(45分)、金沢一矢(62分)主審:中川愛斗