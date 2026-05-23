【J1百年構想リーグ WEST第18節】(Eピース)広島 4-2(前半2-1)名古屋<得点者>[広]中村草太(33分)、川辺駿(45分+4)、中野就斗(46分)、鈴木章斗(56分)[名]山岸祐也(45分+2)、森島司(67分)<警告>[広]川辺駿(42分)主審:須谷雄三└2位・名古屋は最終節敗戦でWEST首位浮上ならず、神戸の首位が確定…広島は暫定3位に浮上