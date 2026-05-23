【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節】(正田スタ)群馬 7-2(前半2-0)相模原<得点者>[群]中野力瑠(11分)、百田真登(45分)、西村恭史(48分)、小西宏登(59分)、米原秀亮(64分)、玉城大志(70分)、中島大嘉(86分)[相]常田克人(49分)、杉本蓮(51分)<退場>[相]綿引康(31分)<警告>[相]中山陸(53分)、神戸康輔(78分)、沖田空(79分)、シュタルフ悠紀リヒャルト(90分+2)観衆:2,881人主審:田邉裕樹