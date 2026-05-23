【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節】(プレド)札幌 0-1(前半0-1)磐田<得点者>[磐]渡邉りょう(21分)<退場>[札]堀米悠斗(69分)<警告>[札]ティラパット(18分)、堀米悠斗2(59分、69分)[磐]グスタボ・シルバ(35分)主審:窪田陽輔