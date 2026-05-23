【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第18節】(駅スタ)鳥栖 2-2(PK3-4)琉球<得点者>[鳥]西澤健太(62分)、芳野凱斗(78分)[琉]富所悠(80分)、曽田一騎(90分+6)主審:菊池俊吾