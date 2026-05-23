【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第18節】(ロートF)奈良 5-1(前半3-0)富山<得点者>[奈]國武勇斗(1分)、田村翔太3(3分、14分、46分)、生駒稀生(89分)[富]西矢慎平(64分)<警告>[富]實藤友紀(63分)、深澤壯太(90分+3)主審:本多文哉