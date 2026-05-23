【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第18節】(ヒマスタ)岐阜 0-2(前半0-1)大宮<得点者>[大]小島幹敏(31分)、山本桜大(53分)<退場>[大]宮沢悠生(90分+5)<警告>[岐]湯岑滉生(60分)、中村駿(90分+4)[大]加藤聖(33分)主審:野堀桂佑