[5.23 J1百年構想リーグWEST第18節 広島 4-2 名古屋 Eピース]J1百年構想リーグWESTは23日に最終節となる第18節を行った。4位のサンフレッチェ広島と2位の名古屋グランパスの対戦は、広島が4-2で勝利。勝ち点を得られなかった名古屋は首位に浮上することができず、2位以下が確定した。2位の名古屋は、前節終了時点で首位・ヴィッセル神戸と勝ち点1差。神戸が90分間で勝利しなければ、名古屋の結果次第で追いつく可能性がある。