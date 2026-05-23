【写真】大野智のレザー、相葉雅紀のほどけたネクタイ…嵐5人の魅力極まるブラックコーデ ライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の東京ドーム公演を5月30日に控える嵐。 嵐といえば、5人ならではの“わちゃわちゃ”と明るく楽しい雰囲気が魅力のひとつだが、一方で、作品ではクールな世界観も数多く披露してきた。 今回は、嵐公式Instagramで公開されたジャケット写真の衣