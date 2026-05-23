2年連続でサイ・ヤング賞に輝いた最強左腕、タリク・スクーバル投手（タイガース）の移籍は本当に実現するのか。米紙『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者が21日（日本時間22日）、「トレードされる可能性が高まっている」と投稿したのを皮切りに、米メディアがこぞってその可能性に言及。夏のトレード期限へ向けて、超大型案件が成立する気配が漂っている。 ■「物事を客観的に