23日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、2026-27シーズンにアウトサイドヒッターの戸嵜嵩大（30）が海外クラブへレンタル移籍することを発表した。 東京都出身の戸嵜は駒澤大学を卒業後、東レアローズ（現・東レアローズ静岡）、VC長野トライデンツ、BNI46（インドネシア）を経て、2022年に東京GBへ入団。その後2025年にダイアモンドフ