ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は20日（水）、男子ポーランド代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。 FIVB世界ランキング1位、昨年のVNL王者のポーランド。二コラ・グルビッチ監督の元、今年も世界トップレベルの選手が連覇を目指し、集結する。 今回招集されたのは30選手。世界トップレベルのアウトサイドヒッタ