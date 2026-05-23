MLB・ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間24日のブリュワーズ戦に先発登板予定です。佐々木投手は今季8試合に登板し、2勝3敗で防御率5.09。前回登板18日のエンゼルス戦では、7回8奪三振1失点の投球で2勝目を挙げました。メジャー自己最長の7イニング、最多の8奪三振をマークした前回から中5日でのマウンド。ナ・リーグ中地区首位を走り、直近10戦8勝と好調のブリュワーズ打線と対決します。対するブリュワーズ先発は、今季2試合