8回に登板し、今季初勝利を挙げたロッテ・益田＝楽天モバイルパークロッテが逆転勝ちで3連勝。2―6の九回1死満塁から小川、友杉、西川の3連続適時打などで一挙5点を奪い、試合をひっくり返した。4番手の益田が今季初白星。横山が15セーブ目。楽天は抑えの藤平が大きく崩れて5連敗。