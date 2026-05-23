ナインの奮起が主将復活につながるか。米メディア「ヘビー」は２２日（日本時間２３日）、「ニューヨーク・ヤンキースのレジェンド、ポール・オニールがアーロン・ジャッジについて率直な発言」との記事を配信した。ヤンキースは本拠地レイズ戦に２―４で敗れた。アーロン・ジャッジ外野手（３４）は「２番・右翼」で出場し４打数無安打。これで１１試合連続で本塁打はなく、直近６戦で２３打数１安打とキャリアワーストのスラ