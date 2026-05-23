映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』では『スター・ウォーズ』シリーズで初めてオープニングクレジットを採用している。来日したジョン・ファヴロー監督はインタビューに応じ、その理由について語った。（※以下、内容に触れています。ご了承の上、お読みください）【写真】グローグーを大切そうに抱っこするジョン・ファヴローがかわいすぎる■「あえてオープニングクロールを入れませんでした」『