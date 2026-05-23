◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部３０００メートル障害予選（３組で各組４位以内と５位以下の上位３人が決勝進出）が行われ、青学大の本間創（４年）が第２組で９分０秒１６で１位、全体でもトップで２４日の決勝に進出した。「５０〜６０％の出力で、ラストだけ上げるイメージで予選通過できました。明日の決勝は１００％の力を出し切ります」と本間は意欲的に話した。