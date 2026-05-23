◆パ・リーグ楽天６―７ロッテ（２３日・楽天モバイル最強）ロッテが４点ビハインドの９回に一挙５点を奪って大逆転勝ち。３連勝で６位楽天とのゲーム差を２・５に広げた。２―６で迎えた９回表。楽天の守護神・藤平から先頭の山口が四球で出塁すると、井上と寺地の連打で無死満塁に。代打・ポランコは三振に倒れたが、１番・小川が左前適時打を放ち、まず１点。続く友杉の中前２点適時打で１点差と迫った。なおも１死一、