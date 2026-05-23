◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２３日、東京競馬場栗東を６時に出発したロングトールサリー（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）は、１１時２９分に決戦の地に到着。初の東京への輸送となったが、上野助手は「飼い葉は少し残したけど、輸送はおとなしく問題なかった」と説明して、落ち着いた様子で無事に輸送をクリアした。前走の矢車賞は７着に敗れたが、抽選