◆大相撲夏場所１４日目（２３日・両国国技館）東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）は、同１７枚目・藤凌駕（藤島）にすくい投げで敗れ、４敗で優勝争いから後退した。初顔の相手に、左をのぞかせ出て行ったが、土俵際で逆転の左からの投げに落ちてしまった。５日目から前に出る相撲で９連勝と快進撃を見せていたが、優勝を狙うには痛恨の黒星となった。