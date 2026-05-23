◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人ー阪神戦のスタメンが発表された。この日今季初めて１軍に昇格した浅野翔吾外野手が「１番・中堅」で先発出場する。大城卓三捕手が３試合ぶりにスタメンに名を連ねた。２２日の同戦で途中出場し守備では好プレーを披露し、打撃では今季初の三塁打を放った門脇誠内野手が４月２６日以来、約１か月ぶりにスタメン出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨