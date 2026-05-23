5月22日は「抹茶新茶の日」。新緑の季節感にもぴったりな、抹茶を味わう絶好のチャンスかも。【セブン-イレブン】では、そんな抹茶の魅力を活かした新作の「抹茶スイーツ」が登場中。今回は、抹茶の香り、ほろ苦さ、色鮮やかさがぎゅっと詰まった、セブン-イレブンの抹茶スイーツを紹介します。 宇治抹茶ホイップのほろ苦さがポイント 「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」は、雲のようにふんわりと焼き上