◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が２戦連続「１番・左翼」で先発出場する。初めて１番に入った前日（２２日）は初猛打賞＆初打点と実力を示した。待望の初アーチは生まれるか―。先発は村上が務める。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・左翼立石２番・二塁中野３番・右翼森下４番・三塁佐藤５番・一塁大山６番・中堅