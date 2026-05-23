韓国統一省は5月、北朝鮮憲法の改正点について明らかにした。金正恩総書記が兼務する国務委員長を国家首班と明記して権威を絶対化。核保有についての制度化も進めた。同時に、あまり目立っていないが、北朝鮮が1948年の建国以来、形式上はずっと維持してきた「無償医療制度」をついに放棄した。北朝鮮の医療制度は30年以上前から事実上の崩壊状態にある。その象徴が結核と麻薬の蔓延だ。【画像】北朝鮮ではなかなかお目に掛かれ