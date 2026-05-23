映画制作会社「ライオンズゲート」は、映画「Michael/マイケル」(6月12日公開)について、続編の「25から30パーセントができている」ことを公表した。故マイケル・ジャクソンさんの伝記映画は、すでに公開中の海外で大ヒットを記録、スタジオ側はすでに続編の製作を検討しているところだが、前作の撮影分にはすでに続編の内容が含まれていたという。 【写真】映画「Michael/マイケル」の「スリラー」の場面