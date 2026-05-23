今日23日は、九州から近畿、北陸では夏日が続出し、真夏日となった所もありました。一方で、関東から北海道の太平洋側ではヒンヤリしました。東京都心の最高気温は18.9℃と2日連続で20℃に届きませんでした。25日(月)は関東も暑さが戻るでしょう。来週は湿気も増えて、ムシムシする日が増えそうです。今日23日九州〜北陸は夏日続出関東〜北海道の太平洋側はヒンヤリ今日23日は、九州から近畿、北陸では気温が上がり、夏日(最高