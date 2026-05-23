INAC神戸のGK大熊茜が海外挑戦のため退団を発表したINAC神戸レオネッサは5月22日、GK大熊茜が海外挑戦のため、2025-26シーズンをもってチームを離れることが決定したと発表した。2年連続でリーグ優秀選手賞に輝いた守護神の旅立ちに、ファンからは「嘘でしょ？」「マジか」と衝撃が広がっている。千葉県出身で現在21歳の大熊は、ジェフユナイテッド市原・千葉レディースの下部組織を経てトップチームに昇格後、INAC神戸に加入