記事ポイント徳島県つるぎ町の半田そうめん「オカベの麺」を使った期間限定ランチが2026年6月2日からeditor’s fav るるぶキッチンで提供されます「夏野菜ラタトゥイユの冷製半田そうめん」は1,280円（税込）で、夏野菜ラタトゥイユとすだちの出汁つゆを合わせた冷製メニューです提供期間中、店舗内でオカベの麺・ふしめん・濃縮つゆなど関連商品の購入もできます 東京・新宿の「editor’s fav るるぶキッチン」に、徳島県つ