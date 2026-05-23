◇セ・リーグ中日3―5広島（2026年5月23日バンテリンドーム）中日は広島に逆転負けし、今季ワーストタイの借金14に逆戻りした。先発の大野は初回、3番・小園にタイムリー2塁打を浴びて先制点を許す。2点リードをもらった3回、4回にもそれぞれ1点を奪われ同点に追いつかれたが、勝ち越しは許さず6回103球、9被安打5奪三振の3失点でマウンドを降りた。7回、2番手であがった吉田が坂倉にタイムリー2塁打を浴びて勝ち越し