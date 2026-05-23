◇セ・リーグ巨人ー阪神（2026年5月23日東京D）今季初めて1軍登録された浅野翔吾外野手（21）が「1番・中堅」で即先発出場する。22日の阪神戦で平山が走塁中に左脚を負傷。都内の病院で検査を受け、左太もも裏の肉離れと診断されていた。浅野はこの日から1軍に合流。打撃練習では豪快な柵越えを放つなど状態の良さを示しており「2軍の時と変わらず、しっかりやりたいなと思います」と意気込みを語っていた。巨人のス